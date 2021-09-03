大陸男團ONER隊長岳岳（嶽明輝）擁有英國格拉斯哥大學碩士學位的高學歷，卻為了夢想放棄高薪工作成為練習生，人氣在爬升之際，他卻被網友爆料，利用甜言蜜語將人哄得神魂顛倒，騙人上床之後就人間蒸發，消息曝光後引起熱議。

網友「抽煙的肺肺」上月底上傳一張男子裸睡的照片，男子手臂上有大面刺青，還染著一頭綠髮，各項特徵都證明男子身分為岳岳，她在文中問道：「現在你可以解釋一下當時怎麼解開我手機密碼並且直接消失的嗎？」這則貼文立刻掀起討論，粉絲卻認為她只是想紅，用合成照片亂爆料。

網友直接PO出岳岳的全裸床照。(圖/翻攝自微博)

事隔幾天，「抽煙的肺肺」再提出新證據，她提到自己才18歲，不知道岳岳的真實身分，對方也只稱是做音樂的留學生，沒想到2人發生關係後，岳岳竟然直接將她封鎖，她才驚覺自己被騙，之後滑手機看到岳岳的新聞才得知偶像身分，她希望分享出來能夠呼籲大家小心。

儘管目前岳岳本人尚未回應，但他過去曾在節目中談到自己的愛情觀，認為自己是明星，「粉絲給你花錢，他不想看你拿這個錢養嫂子，如果就是喜歡這個女孩？那你就別賺這個錢，我也想站著把這個錢掙了」，當時的回答廣受好評，如今卻爆出醜聞，格外諷刺。