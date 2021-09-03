中央流行疫情指揮中心日前宣布，12到18歲青少年族群將優先施打BNT疫苗，也讓不少家長憂心忡忡，擔心又出現嚴重副作用。北市副市長蔡炳坤表示，針對中學生哪些情形不適合接種BNT疫苗，相關風險資料希望中央能提供完整資訊。

北市府下午舉行防疫記者會，媒體詢問大學教職員尚未施打疫苗，外界好奇市府會打算替該族群造冊接種嗎？BNT疫苗要讓12至18歲學生施打，但要簽家長同意書，有家長會擔心孩子施打後會出現副作用甚至有猝死可能，是否應該讓大人都先打，形成群體免疫更能保護孩子？

蔡炳坤對此表示，大學若要替老師造冊接種，這部分仍是中央權責，甚至連大學生接種，目前中央都採取系統預約制度，這部分北市都尊重中央決定。

台北市副市長蔡炳坤。（北市府提供）

蔡近一步指出，2周後中學要開始接種BNT疫苗，考量每種疫苗都有副作用，針對中學生哪些情況不適合接種BNT疫苗，或有怎樣的方向，會希望將相關資訊提供給家長、學校了解，才能放心填寫同意書，這1、2周會和中央一起努力，提供完整資訊。