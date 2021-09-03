李心潔和飾演議員助理的柯震東在片中共譜戀曲。（双喜電影提供）

影后李心潔時隔多年再次主演台灣電影，在《鱷魚》中和傻萌男柯震東共譜戀曲，她手持電鑽拿鋤頭的造型帥氣十足，與《古墓奇兵》女主角蘿拉有同樣的帥勁和氣勢，正巧兩人都是因為父親的緣故，奮起對抗來前來威脅搞破壞的惡煞，相似的背景及造型呈現也被形容是「台版蘿拉」。同時李心潔也感性表示，《鱷魚》也是她眾多作品中，與台灣土地最親，連結最深，最具有台灣味的作品。

首次挑戰演出較「接地氣」的青農角色，李心潔拍攝期間也特別都用閩南話跟當地70多歲的老農婦聊天，請教種菜技巧，自信能夠藉由美好回憶演出農民本色。 對於角色的塑造，她回想一開始跟導演討論聊劇本時，導演描述「陳芝平」的人格特質裡面，有一種很接近土地的單純，這個形容讓揣摩角色的她傷透腦筋，後來鑽研角色一陣子後，她才發現原來這種特質也能在自己身上找到：「我可能也有陳芝平身上的這種『土味』，我小時候是在一個鄉鎮長大，小鎮有很多稻田，當時我會去稻田裡跑來跑去或是抓魚，才發現原來小時候的我和陳芝平的成長過程是很像的。」有了這段記憶的連結，讓李心潔在角色的揣摩上更有想法。

導演陳大璞表示一開始主演確定了柯震東與李康生後，在女主角人選上卻花了較長時間，直到某次會議討論，導演提出希望能邀請心目中的女神李心潔，當時人在馬來西亞的李心潔，在收到劇本3天後，便要求視訊參與討論腳本，導演視訊會議當天上午正好剛拔牙，因為麻醉還未退，整場會議講話慢條斯理，生怕口水流出來，「回想起來，心潔應該覺得這個導演講話好文青、好有氣質，所以就答應出演」。導演興奮回家吿訴老婆這好消息，只見老婆聽完冷靜的看著他，緩緩地問「你們要不要去買個樂透」，反應相當逗趣。陳大璞導演讚美李心潔提供了很多很棒的意見：「表演層次和思考角色的思路上也更加細膩，所以劇本上來回討論後有做一些修改，讓角色更好看，演出上也更有說服力。」

片中她飾演認真工作的青農，卻是整片徵收農地上唯一釘子戶，堅守家園的她四處陳情碰壁，她時常孤身遭遇困難，也仍舊堅持到底，甚至拿起鏟子對抗前來招惹的惡勢力，直到遇見了新上任的議員助理小魚極力幫忙，共同發展出革命情感，也開始將彼此放在心上，卻也捲入更多農地沒水的陰謀當中。李心潔女力爆棚的形象，深深打動柯震東飾演的小魚，2人發展出一段真摯的情感。提到跟柯震東談戀愛讓她既期待又害羞：「從以前到現在我參演愛情片裡的男主角，都是年紀都比我大，然後現實生活裡也沒有交過年紀比我小很多的男朋友，所以初次看到劇本，覺得很難想像。」

也不忘稱讚對戲的柯震東，是相當用心且努力的好演員，讓角色們都有了更多的層次。柯震東身為電影裡的「鱷魚」，他認為首度合作的李心潔，也有代表的動物，「心潔應該有點像鳥類，她就是觀察力很敏銳，也蠻敏感的，很清楚可以感知到對手演員的狀態，感覺像是老鷹。」李心潔則有不同見解：「我直覺想到陳芝平是一隻蜘蛛，她好像一直被欺負，被邊緣化的，但漸漸的你會發現，她其實是最大的贏家。」電影10月8日在台上映。