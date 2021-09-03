台中市議員羅永珍3日總質詢表示，靈骨塔敲敲打打施工「吵死人」，問民政局長吳世瑋有被「無形仔」托夢？（盧金足攝）

神岡納骨塔崇本堂5樓今年度已辦理增設骨灰櫃位3100個、骨骸櫃位308個，預定今年底前完工。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中神岡靈骨塔近來頻施工，市議員羅永珍3日總質詢表示，靈骨塔敲敲打打施工「吵死人」，問民政局長吳世瑋有被「無形仔」托夢？吳世瑋妙回，沒有被托夢，有用過的才會托夢，沒有用過的不會來托夢，由於之前有議員問他，「人死後多久靈魂會離開身體？」吳世瑋回說「沒死過不知道」，成為議事堂的笑點。

台中市議會總質詢，議員火力全開，官員嚴陣以待，但也有引發全場哄堂大笑質詢議題，羅永珍今天為往生者進塔進駐靈骨塔，清靜之地卻飽受噪音所苦，為往生者發聲，強調神岡靈骨塔近來一直在施工，敲敲打打，真的是「吵死人」。

羅永珍說，有的民眾要為往生家屬選塔位，就遇施工的工班，無法好好為往生家屬覓得身後安駐之地，質疑難道「無形仔」不會來向吳世瑋托夢。

由於正值農曆7月，「好兄弟」放暑假，吳世瑋妙回議員質詢，表示他沒有被托夢，而且新的骨灰櫃位3100個，要今年11月16日完工，所以「有用過的才會托夢，沒有用過的不會來夢」，吳世瑋這席答詢，讓坐在備詢席的官員也忍不住笑出來。

羅永珍說，神岡靈骨塔7樓設計，已啟用1到4層樓，現在施工第5層樓共計4500個塔位，前市長林佳龍時代已在5樓興建1000多個，現在增建敲敲打打，還要擴建到底何時完工？

吳世瑋表示，神岡納骨塔崇本堂5樓今年度已辦理增設骨灰櫃位3100個、骨骸櫃位308個，預定今年底前完工。