這下子可能不只是用跌破眼鏡來形容了！才剛宣布將由前台灣師大教練王志群擔任教頭的桃園雲豹，3日馬上官方宣布蘇翊傑擔任總經理職位，已經離開台灣籃壇快要兩年時間的蘇翊傑，宣示即將打造美式教練團，以及努力建立培養球員的全新體系或制度，接著就看他能夠交出怎樣成果。

以下是桃園雲豹新聞稿內容，『T1 League桃園雲豹職業籃球隊今日正式對外宣布由球員出身的蘇翊傑擔任總經理，蘇翊傑球員生涯期間2度赴CBA挑戰，SBL第14季重返達欣，並於當年率領球隊奪下總冠軍，奪下總冠軍MVP。108年宣布告別15年的籃球生涯後，今日以不同的角色再次站回場上。

扛起桃園雲豹總經理一職，蘇翊傑表示，「被這個球隊賦予的責任，讓我有機會發揮和回饋給不論是球員、投資人或是球迷。」由於原先就已經有籌備球隊計畫，今年七月中碰上機會的時候，團隊很果斷有效率的在T1選秀前成立了桃園雲豹隊。「除了讓台灣球隊有不同的規格和路可以走，還想讓球迷對職業運動有不同的理解。」

雲豹隊是由雲豹能源、諦諾智金召集一群傑出台灣新創公司共同組成，蘇翊傑也提到雲豹股東團隊對於球隊有極高的熱忱，積極投入了所有資源和支持，在溝通上彼此不干涉專業，但球團決策都能良性討論互相合作，他特別喜歡這種雙向互動。

針對球隊未來的方向和期許，蘇翊傑則說，「和其他球隊不同的是，我們籌組的教練團比較美式，會規劃設置更完整的訓練團隊、防護員和球探顧問」希望透過建立名單，讓新秀或外援都有穩定的支援，他認為，「台灣球隊多半都是買球員，那為何不從自己的球隊培養。」

因此採取這種方式，栽培選秀進來或獵來的球員。堅持協助球員能從教練團學到的更多，對內良性競爭，對外要勇敢、有氣勢、有智慧的對戰不同的組合，無論防守進攻，都有針對球員特別規劃訓練。

從球員身分退休後重回籃壇，蘇翊傑特別感謝女友支持、鼓勵他用不同的方式回來這個圈子。離開的這段期間，因有透過橫向學習增進自己，所以才敢在快速且短暫的時間內打造這個球隊。「桃園雲豹隊很新、很年輕，但我對團隊和球員有信心，相信他們能很快磨合，打出球迷想看的內容。」日前球隊已經正式展開訓練，蘇翊傑笑說，「大家記得來我們主場看桃園雲豹比賽！」』