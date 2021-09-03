行政院主導的國家賠償法修法，加再上司改會批評人民評鑑制度失能，導致法官開庭不敢得罪人，甚至讓情緒失控的當事人在法庭上講五四三逾1小時，也不敢制止，法官論壇上討論炸鍋，有人批評法官評鑑並非第4審，且國賠無限上綱，侵害司法獨立。

外界也質疑行政院發言人羅秉成，曾擔任冤平協會理事長及司改會重要職務，又是資深律師，難道不知道民眾會誤以為對判決不服，就可以聲請評鑑法官、請求國賠，讓司法救濟途徑失能嗎？

更有人直言聯合國有關確保司法獨立的基本原則，包括「在不妨礙懲戒或對於國家請求賠償責任下，法官就職務上不當或過失行為 可豁免民事賠償責任」，行政院為何要違逆民主法治潮流，做出討好特定族群的修法？

也有些人憂心，目前審理中的立委涉貪案及政治性司法案件，恐因此讓法官審案、檢察官蒞庭，處處被箝制；如果國賠法的修正草案通過，將嚴重影響檢察官、法官的獨立性，會造成防禦性司法，以後檢方不敢起訴，法官不敢判有罪。