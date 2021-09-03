繼2021年前3個月GDP(經濟成長)衰退1%之後，3日根據路透調查，由於日企支出強勁，日本第2季GDP可能超過原預值，且新冠病毒是影響日後GDP的重要因子。同時，下周也將公佈7月家庭支出，與2020年同期相比，應該可望會成長。

路透社預估，日本第2季修正後的GDP，季增年率應為1.6%，高於原估的1.3%。為何上季GDP還會小幅成長，經濟學者指出是因為日企資本支出預計將成長2%，增幅也高於原估值1.7%。

瑞穗綜合研究所(Mizuho Research Institute)認為，日本經濟在4月至6月期間，還是在停滯狀態沒有改變。日本經濟在2021年第1季是衰退的，第2季雖可正成長，但由於緊急狀態拖累，反彈力道不強。

家計支出方面，根據民調，由於東奧復賽，7月可能在6月份減少5.1%後，有機會出現年增2.9%。至於月增率，經季節性調整後也可增1.1%。

7日，日本政府預定發布7月家庭支出數據。隔1天在8日，日本官方版第2季GDP相關報告也將出爐。