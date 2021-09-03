美股三大指數雖於隔夜齊揚，然恆生指數低開，午後一度重挫270點。滬深跌0.5%；深成跌0.7%。

周五香港恆生指數收跌188.44點或0.72%，為25901.99點。國企股(H股)跌49.59點或0.53%，為9291.71點。

科技指數領跌1.07%。美團跌3.07%；阿里巴巴跌3.51%；騰訊跌1.77%。百度跌近3%；新東方在線跌近4%。

阿里周四晚間宣布，千億元助力共同富裕，將圍繞五個方向發展，包括落後地區的數位化建設等。

港交所跌2.9%。習近平宣布將設立北京證券交易所，主要服務中小企業；市場目前看不到對港交所會帶來任何影響。

TCL電子跌0.23%。外電指亞馬遜品牌電視的推出，TCL可能為合作夥伴。

呷哺呷哺漲3.5%。瑞銀指稱，該公司新的薪酬計畫透過分享分店的利潤來激勵員工，預期對整體獲利能力有所幫助。該公司表示，正在開發新品牌呷哺呷哺X，平均消費水準為90人民幣，高於呷哺呷哺的50~60人民幣水準，兩品牌存在差異。