新冠肺炎疫情造成百業蕭條，因應行政院規畫五倍券商機，南投縣觀光處正積極規畫加碼措施，消費200元就可以參加抽獎，希望吸引全國民眾到南投旅遊消費，帶動觀光、農產及小商家等各行各業商機。

南投縣議會3日進行臨時會，議長何勝豐關心疫情，衝擊民生經濟議題；縣長林明溱表示，行政院宣布規畫發放五倍券後，縣府就召集縣內觀光旅宿業、農業及商業等8大產協會，共同研商加碼措施。

縣府整合觀光產業界，推出周周抽出1位10萬元現金得主；縣府加碼2次抽大獎，每次抽出50萬元、30萬元、及20萬元等現金大獎，2次抽獎時間分別在溫泉季及南投燈會，還有電動機車、智慧型手機等，所有獎品總價值達1000萬元。

林明溱指出，以前發放的振興三倍券加碼措施，小商家無法受惠，因此，目前規畫不同於以往，只要消費滿200元，憑發票即可上網登錄，就有機會贏得大獎，歡迎大家到南投遊山玩水，泡溫泉、嘗美食、喝好茶、採購農特產品。

何勝豐表示，南投縣擁有好山好水，是國際知名旅遊勝地，林明溱縣長上任後，致力打造觀光首都，此次受疫情影響，各行各業都大受衝擊，民生經濟低迷，縣民殷盼能加速振興，重振觀光榮景。

何勝豐強調，由於新冠肺炎疫情持續肆虐，未來要有與病毒共存的認知，如何運用縣內觀光資源優勢，積極規畫相應措施，讓產業在後疫情階段，擺脫疫情影響，使縣內經濟持續成長，百姓安居樂業，也是府會必須共同努力的課題。