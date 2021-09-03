高雄電影節推出VR頭顯租賃方案與虛擬展場服務，温貞菱搶先體驗。（高雄電影節提供）

温貞菱近來以《斯卡羅》蝶妹一角大秀語言天份及精湛演技，形象百變的她，再接下2021年高雄電影節形象大使，由新銳攝影師王晨熙，搭配時尚拍攝經驗豐富的資深造型師Edie Lai共同打造，温貞菱有別以往甜美知性形象，搖身一變成為氣勢非凡的吸血鬼，血紅背景下頭上突變長出觸角，充滿殺氣的眼神，展現帥氣又幹練氣場，完美詮釋2021高雄電影節「謎幻樂園」超現實、怪奇又充滿生命力的主題形象。

温貞菱3年前曾受邀擔任高雄電影節選片指南講者，當時造成全場爆滿的熱鬧盛況，談起對雄影的回憶，她笑喊過去曾當過影迷，來高雄電影節觀賞電影，「我對雄影的印象就是無法被框架，包羅萬象又是能納百川的大海」，這次受邀擔任形象大使，她開心表示：「很感謝有機會在這個時間可以多多推廣不同類型的電影，一接收到雄影的邀約就期待能夠讓更多人嘗試不同電影風格上的選擇。」

今年高雄電影節因應疫情，推出年度主題「謎幻樂園」片單，單元集結多部超現實電影，邪典經典電影《聖山4k修復》、沙漠全裸解放自我的《無限春光在險峰》等，一公開片單就讓影迷大喊期待，温貞菱也表示《聖山》是她多年愛片，大讚：「《聖山》非看不可！《冬日的葬禮》光是平克佛洛依德的配樂，我真的看幾次都可以。」呼籲影迷務必趁高雄電影節期間重溫經典。

而談起生活中的超現實體驗，温貞菱自曝過去就常做預言夢，「我常會夢到自己未來會拍攝的片，有時候夢到就會想說『這是共時性，我走在對的路上』」，也曾夢到自己變成一隻螞蟻，爬到3層樓的樓梯，卻被一陣強風吹走，墜落途中她也跟著醒來，神奇夢境讓她不禁笑喊：「覺得變成螞蟻很神秘。」

2021高雄電影節將於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣，同時為服務全台影迷，雄影今年除部分作品實體放映，也將和國際線上平台shift72，以及曾跟墨爾本國際電影節合作的 INVR「線上虛擬展場」，合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家就可一鍵看高雄電影節片單。