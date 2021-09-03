台中市張姓老婦人，日前獨自外出並搭乘公車，卻突然忘記自己要在哪一站下車，正慌亂無助時，遭烏日警分局龍井分駐所員警王雅鈴發現，經了解張婦的情況後，王員利用人臉辨識系統確認張婦身分並通知其家人，順利幫助她返家。

警方指出，王員執行晚間22時巡邏勤務時，見到有輛公車停在龍井區沙田路四段與觀光路口，且前方號誌已經綠燈，該輛公車卻仍遲遲未啟動，王員心覺怪異，趨前詢問公車駕駛，才知道車上有名老婦人因忘記自己要在哪一站下車，駕駛正不知該如何是好。

王員上車詢問婦人資料，但老婦人只能講出自己的名字，警方表示，王員立即利用人臉辨識系統，經比對後確認婦人是住在北屯區的張姓老婦人，她已經多次被家人通報失蹤，立即將張婦帶回派出所休息，並通知她女兒。

張婦的女兒趕到派出所時表示，母親患有失智症，經常獨自外出，早上發現她又不見時，家人就在北屯住家附近尋找，正準備到派出所報案，就接到員警通知，才知道媽媽竟從北屯跑到龍井區，還好順利找到人，真是虛驚一場。