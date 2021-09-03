鬼月即將結束，下週一（6日）正是一年一度的鬼門關，亦是地藏王菩薩佛辰，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，10大鬼門關禁忌，小孟老師也表示，「今年沒有什麼鬼月氣氛，因為疫情病毒比鬼魂還可怕，大家要記得洗手、做好防疫。」

▍1.勿放磁鐵在家中

鬼門關前天晚上，不要放磁鐵在家裡，小孟老師解釋，磁鐵的吸力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來、不回去。

▍2.普渡品要吃完

普渡品如果沒吃完，好兄弟就會找尋原來的氣味，再回去吃，容易吸引好兄弟回頭來找你。

▍3.不要聽佛經

小孟老師表示，鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而會不願離開，晚上容易做惡夢。

▍4.不要擺花香香氛產品

鬼門關當天不要擺放花香味太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

▍5.玩偶要藏起來

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟若不回去，就會附身到娃娃上。

▍6.晚上不點蠟燭

鬼門關當天晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會跟隨光線而來，不願離去。

▍7.不要說再見

鬼門關當天避免跟好友親友說「再見」，以防好兄弟聽見，下次鬼門開會再來找你。

▍8.不要跟祖先抱怨

鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，恐會影響自身家運。

▍9.不要迴向冤親債主

鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

▍10.鬼門關若要生產

如果鬼門關當天剛好遇到要生產，為避免其他好兄弟不回去，轉入凡間產婦腹中變成胎兒，小孟老師表示，「務必在產前唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持。」因鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來，就可產生無形結界，幫助生產成功。