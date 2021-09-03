台南市麻豆區農會今年發揮創意，與國內最大連鎖超商合作，推出單顆裝產銷履歷文旦，限量8000顆，每顆售價149元，6日起上架；麻豆區農會總幹事孫慈敏說，希望藉此將麻豆文旦打入年輕人市場。

孫慈敏表示，麻豆文旦真的好吃，但現在很多年輕人都在外地工作，一個人買一整箱買不下手，因此與超商合作推出單顆販售，讓年輕人先買來嘗嘗，吃了好吃後，才會想要繼續買麻豆文旦。

農委會副主委黃金城也是麻豆子弟，為麻豆文旦大力促銷，黃金城說，麻豆文旦品質好，適合單顆行銷，而且大多數老人家或者家庭會購買一整箱的文旦，年輕人購買的意願可能會較低一點，新的行銷方式可替麻豆文旦帶來更大商機。

孫慈敏表示，超商原本計畫購買4萬顆，但因每顆要裝透氣網袋、再套上特別設計包裝盒，相當耗工，農會只能限量供應8000顆。這批文旦都是從產銷履歷果園精選、外表皮相美，包裝盒上有綠色葉子造型的留言區，送禮時可以在上面簽名留言，非常有巧思。