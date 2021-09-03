為符合市場潮流、因應品牌客戶對供應商節能減碳、環保要求，福懋(1434)積極加快進行「綠能減碳、綠電計畫」；福懋指出，將在台灣、越南建置廠區太陽能發電，三年後，總發電量達3500萬度。

福懋的綠能減碳、綠電計畫，從2019年即已規劃進行；2019年3月，與 INDEFOL公司簽署，在越南廠區建置一套1000KW太陽能發電設備，在同年9月完工使用，年發電量170萬度。

2021年3月，福懋與INDEFOL再合作，建置第二期太陽能發電設備，總容量提高為1750KW，預計2021年第三季完工，年發電量將達到300萬度。

擴大設備的興建，福懋指出，2021年5月，與吉瑞公司合作於台灣廠區建置太陽能光電發電系統，預計2021年10月完成第一期2.6千瓩，第二期22.4千瓩預計於2022年10月完成，完工後預計年發電量達約3200萬度。

台灣及越南廠完工後，福懋指出，太陽能設備年發電量將可達到3500萬度，換算每年可減少17815噸的CO2排放量，相當於251萬棵樹一年的碳吸收量。

建置太陽能發電，福懋指出，除能節能減廢、永續發展、善盡企業社會責任外，在節省燃料、水、電、蒸氣上的費用也逐年增加，以2020年來計，就節省了近2億元。

除綠能發電，由於品牌客戶對使用環保材質的比例逐年增加，因此，對供應商的標準也逐年嚴格；福懋指出，福懋以海洋廢棄漁網回收的post-consumer回收絲，降低廢棄漁網對海洋生態的危害，估計耐隆漁網再製布料年產能可達500萬碼，約可製成300萬件衣服。

除此之外，蚵網回收耐隆織物，再生尼龍料廠回收蚵繩再利用，也是方向之一；福懋指出，台化攜手海洋委員會、嘉義縣政府加入蚵繩回收，在嘉義新港打造新的再生尼龍原料廠，提供給福懋興業成衣原料。