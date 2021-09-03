根據中央流行疫情指揮中心宣布，全台役男在入營前3天均須完成快篩，新竹縣政府配合此項作為，協調新竹縣內7間醫院，提供役男免費快篩，預計下周一即有200名役男入營，請他們分別前往7家醫院快篩，完成入營前手續。

新竹縣長楊文科表示，為了國軍防疫安全把關，縣府一定會協助每位將入營的役男，順利完成快篩作業。新竹縣政府民政處表示，役男入營前，需先到7家合作醫院，完成抗原篩檢，並於徵集令上蓋篩檢日期、時間及該院所章戳，或出示健保快易通APP篩檢結果查核，篩檢為陰性者，才可以報到入營。

目前新竹縣共有竹台大分院生醫醫院竹東院區、台北榮民總醫院新竹分院、中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大分院生醫醫院竹北院區、仁慈醫院、大安醫院、新仁醫院等7間醫院，免費為役男快篩。

由於內政部指出，役男於入營前3天、不包含入營當天，應持徵集令、入營通知書獲錄取通知書、健保卡，到指定醫療院所完成抗原快篩。不過因政策2日宣布、6日實施，中間還有周末，因此新竹縣政府一一透過電話通知、聯繫，下周一入營的役男須於周日前完成快篩。

有19名3日入營的役男，來不及前往醫院，則直接於新訓中心完成篩檢，以保證營區的群體安全。