桃園市北科附工今（3）日傳出有學生確診，桃園市長鄭文燦今說明，該學生1日有到學校上課，2日因身體不適未到校，PCR結果深夜出爐，因此停班停課。對於為何2日就知道確診，3日還到校上課？桃園市新聞處長詹賀舜說明，主要是希望學生到校PCR採檢。網友直言，今天早上就不應該讓其他學生再進入校園，也勸鄭文燦，「先把桃園顧好！」

桃園市北科附工有學生確診，桃園市長鄭文燦今（3）日說明，該學生1日有到學校上課，2日因身體不適未到校，PCR結果深夜出爐，因此進行停班、停課作業。他說，今天疫調追蹤後，決定全校停課14天。同班同學、老師、同住家人共142人入住集中檢疫所，自主健康管理、需採檢的學生、老師共2703人。全部有2845人受影響。

對於為何2日就知道確診，3日還到校上課？桃園市新聞處長詹賀舜說明，主要是希望學生到校PCR採檢。

針對桃園版本加強防疫措施，鄭文燦也宣布，桃園市中秋節活動包含烤肉集會、歌唱全面停辦。

有家長受訪抱怨，指BNT來得太慢，孩子都還沒打到疫苗，就有同學確診；也有家長抱怨連連，批今天為何還讓學生到校。

PTT網友直言，根本整個桃園市府的螺絲都鬆了吧！ 昨天晚上就知道有學生確診，昨天晚上就該緊急通知停課，今天早上就不應該讓其他學生再進入校園，若是台北市或是國民黨這樣做早就被圍剿到爆！網友也勸鄭文燦，先把桃園顧好！