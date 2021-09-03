時序入秋，隨著即將到來的中秋節，臺南市長黃偉哲強力推薦臺南豐富的農漁畜產品，臺南市政府農業局今(2)日舉辦「中秋購禮 南得極品」中秋農特產伴手禮推薦活動，市長黃偉哲親自介紹各項產生的特色外，並邀請各家負責人以走秀的方式將精選商推薦給廣大的消費者。

臺南市長黃偉哲表示，想到中秋，必備文旦，臺南不只是全台第一的文旦產區，還有眾多的農漁畜產品，臺南市政府農業局網站設置中秋專區，準備了文旦鮮果訂購單及「中秋購禮 南得極品」中秋農特產伴手禮推薦型錄，歡迎民眾來訂購。

農業局長李建裕說，文旦今年預估收穫面積為1088公頃，約占全台27%，產量25972公噸，面積及產量品質皆為全國第一，每年一到盛產季節，不少消費者等著搶買，想在最佳賞味季節裡品嚐文旦的甘甜好滋味，也是探親訪友最適合贈送的伴手禮選擇。

農業局表示，臺南文旦品質穩定及優質的農漁畜產品皆深受消費者青睞，商品類型眾多，送禮自用兩相宜，歡迎至農業局網站中秋專區下載型錄。