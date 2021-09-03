鮮活果汁-KY(1256)8月合併營收4.82億元，與去年同期相較成長2.61％，累計1-8月合併營收33.78億元，年增率達57.99％。鮮活指出，因大陸8月份傳出新冠肺炎多地疫情反覆且部分省份發生水患，致影響手搖飲等內需消費市場需求，而在不利因素存在下，鮮活8月份單月合併營收仍較去年同期成長，預期隨著外在因素逐漸排除，終端市場需求恢復下，第三季可望維持旺季表現。

中國大陸新式手搖茶飲市場蓬勃發展趨勢不變，鮮活憑藉優異的產品研發實力，積極跨足果汁類以外產品，並滿足市場對新鮮、健康飲品的需求，且提前佈局新產能規劃，現有昆山、廣東與天津三座廠合計總產能每年可達13萬噸。

展望下半年，鮮活專注本業，並提高對產品的質量化發展，致力於研發符合健康茶飲的原料，與其他業者將形成競爭門檻；公司將秉持永續經營，提供給客戶優質服務，並提高與市場及客戶的黏著度，以深化市場滲透率，有效發揮經濟規模效益，中長期營運表現可望持續穩定發展。