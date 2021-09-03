實價登錄2.0今年7月1日上路，至今已滿兩個月！台灣房屋集團進行「實價登錄2.0使用經驗調查」結果顯示，今年有購屋意願的民眾，9成有使用過政府的實價登錄網站，不過除了官方的實價登錄外，民眾也會以「房地產查價平台」(72%)和「房仲官方網站」(69%)等多方管道，來掌握房地產價格資訊；另外，透過「房仲/代銷業者提供」也佔了近6成。而有超過7成的人認為，實價登錄2.0上路後最大的優點，就是「資訊透明幫助議價」(91%)、「預售屋揭露更即時」(58%)、「預售資訊完整明確」(48%)。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，自從政府2012年實施實價登錄，不動產買賣案件必須向主管機關申報登錄成交案件實際資訊，如今已經施行9年，實價2.0針對預售屋交易的全面納管並即時申報，是一大里程碑，一改過去預售屋往往要兩、三年後才會公布交易資訊的拖延狀況，縮短到30日內就得申報，且交易揭露資訊去識別化，能讓民眾對市場價格有初步的瞭解，在做購屋預算規畫和出價時，也有更明確的參考依據，並可望縮短買賣雙方的過渡期待和拉鋸時間。

不過民眾也認為實價揭露仍未臻完善，民眾對未來實價登錄期待改進的前三名，包括「部分交易無全揭露」(39%)、「增社區關鍵字搜尋」(37%)、「進階篩選操作簡化」(35%)，其他還包括「產品類別定義不清」(33%)也會影響價格的判斷。

張旭嵐指出，實價揭露多為標準化訊息為主，對於一般買方關心的座向，屋況，景觀等並無法呈現，而且近年揭露的交易，未揭示是否為店面或商辦等使用類別，僅單純呈現大樓或透天等建物型態，這也可能會造成價格的差異，因此還是需要透過專業房仲協助，才更能準確解讀數字背後的意涵。