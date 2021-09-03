一名住在桃園的20歲左右貌美女子小芸（化名），去年10月30日搭客運到台南，途中太累睡到不省人事，結果一名黃姓男子見有機可乘，竟然對她伸出鹹豬手，20分鐘內狂摸胸部13次，小芸突然有感覺驚醒，驚見胸前有一隻手，嚇得當場尖叫，叫司機停車報警。黃男此案被台南地院依乘機猥褻罪判刑6月，因案發後與小芸達成和解，獲緩刑2年。

據「蘋果新聞網」報導，黃男事發當時見鄰座的小芸，睡得很沈，看她長得漂亮，胸部又有料，便起了色心，剛開始先偷偷摸了小芸的左胸一下，見小芸完全沒反應，又偷偷摸了近5秒，因小芸依然沒醒，黃男就得寸進呎，大膽在20分鐘內摸胸多達13次，而且每次時間越來越長，最多停留40秒，小芸直到最後一次被摸了14秒突然感覺被摸，睜開眼看到黃男一隻手放在她胸部上，當場嚇得尖叫，要司機停車報案，警方獲報到場，立即將黃男逮捕送辦。

黃男被捕後坦承犯行，雖以10萬元與小芸達成和解，仍被檢方起訴，法院審理後，認為黃男趁小芸熟睡，在車上撫摸她胸部13次，造成小芸心理傷害及陰影，審酌雙方已達成調解，判黃男6月徒刑，緩刑2年。

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