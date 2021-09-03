統一獅隊今年季中選秀選進7名好手，3日宣布球團已全數簽下，除了日前公布首輪選進的胡智為加盟合約，其餘6人合約也在今天公布，第2輪選進的捕手張翔簽約金390萬元、激勵獎金80萬。

日前獅隊公布胡智為合約內容，他與獅隊簽下2.5年複數年合約，合約總價值超過2000萬元，今天再公布張翔、劉志宏、楊竣翔、李承鴻、楊孟沅、謝修銓等人的合約。

第2輪的捕手張翔簽約金390萬、激勵獎金80萬、月薪5萬；第3輪劉志宏簽約金330萬、激勵獎金60萬、月薪5萬；第4輪楊竣翔簽約金250萬、激勵獎金50萬、月薪6萬；第5輪李承鴻簽約金200萬、激勵獎金60萬、月薪5萬；第六輪楊孟沅簽約金110萬、激勵獎金60、月薪5萬；第7輪謝修銓簽約金70萬、激勵獎金30萬、月薪5萬。

除了完成所有新秀選手加盟簽約外，球隊也正式成立二軍農場主管一職，將由球探潘俊榮擔任，其主要任務透過與ㄧ、二軍教練團開會討論，擬定新人加盟後的各項訓練、出賽規劃，進而更落實選手養成計畫，讓二軍選手透過計畫性訓練養成，期待每位加盟統一獅的新秀選手都能夠發光發熱站上一軍職業舞台。