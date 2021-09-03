依據新北市勞工局截至9/2的最新統計，目前新北實施減班休息(即無薪假)的事業單位共計447家，實施減班休息之勞工數則為3989人，相較於8月底，大幅減少了283家、5728人。其中，降幅最大為運輸及倉儲業，減少逾3000人，住宿餐飲業及批發零售業各減少約近千人。換句話說，9月才開始沒幾天，就使得減班休息人數大減6成，顯見開學效應威力強大。

勞工局表示，108年通報實施減班休息的事業單位約20家，人數3百多人；去年新冠肺炎疫情爆發，通報數量急劇攀升，導致109年增至500多家，人數近萬人；今年至8月更高達1300家，人數突破1.5萬人，讓勞政單位都繃緊了神經。

勞工局長陳瑞嘉進一步指出，還好高中以下各級學校開學，先前減班的市區公車，喜迎學生通勤回流，目前交通運輸業減班休息業者僅剩11家、714人，較前月份立即減少11家3100多人，佔了整體減少量的一半。 陳瑞嘉提醒，實施減班休息事業單位，必須與勞工協議簽訂「勞雇雙方協商減少工時協議書」，且每月工資不得低於法定基本工資24000元。勞工局將輔導廠商申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」協助勞資雙方度過難關。如雇主強迫勞工實施無薪休假，造成工資權益受損，可向勞工局提出申訴。

此外，新北自109年3月起，即針對因疫情衍生爭議而申請調解的勞，主動指派律師擔任勞工代理人，陪同勞工參與勞資爭議調解，協助解決紛爭。提醒勞工朋友，遇有勞資爭議，可立即透過勞工局線上服務申請調解。相關資訊，可至「新北勞動雲」網站（https://ilabor.ntpc.gov.tw）輸入「勞資調解便利通」，即可線上申請調解保障權益。