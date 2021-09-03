韓片《寄生上流》中以主角一家人的居家日常開始演出，當地特有的半地下室文化與一家人的獨特人生進程，絕對是一大看點。然而居住在地下室，絕對不只是南韓特有文化，只是沒想到當洪水來臨之時，原本安身立命的地下室住處，竟成了奪命之所。

颶風艾達(Ida)從9月1日起在美國南部路易斯安那州登陸，沿路北上為東北部幾州帶來驚人豪雨。由於起初疏於預防，在防備不及的情況下，颶風艾達帶來的雨勢致災，至今已在美東6州至少奪走46條人命。其中，在紐約州有13人喪命，令人悲傷的是，至少有11人是在位於地下室的自家公寓中慘遭淹死。

Eight die in flooded basement apartments in New York https://t.co/b7txO1Mt9c pic.twitter.com/TrWlwdzLtC — 1 NEWS (@1NewsNZ) September 2 2021

在2日晚間，紐約市的中央公園在一小時內降雨近80毫米，打破前幾日熱帶暴風亨瑞(Henri)的紀錄。在紐約州以及新澤西州，還有好幾個地方的雨量報告超過228毫米。

《紐約時報》指出，破紀錄的降雨讓地下室公寓成為生死交關的場所。在紐約市今(3)日有13人喪生，其中至少11人是在地下室溺斃。可見得當時雨勢來得多麼猛烈。報導直指，這場風暴「將地下室公寓變成了死亡陷阱。」

報導指出，許多負擔不起紐約高房價的低收入族群，普遍寄居在地下室公寓。而這是非法租賃構成的陰暗網路。因為違法出租的公寓根本不符合安全或建築法規，例如沒有依規定設置多個逃生口。即便如此，對於許多移民來說，地下室公寓即便不夠安全，仍是重要的棲身之所。

專為紐約人解決住屋問題的住房維權組織「查亞社區發展公司」（Chhaya Community Development Corporation）執行主任Annetta Seecharran指出，如果說要為解決地下室公寓問題提出證據，如今發生的慘劇就是了。他也直言，未來還會持續面臨到更多與氣候(變遷)相關的議題。

紐約市是全球最貴的住房市場之一。因此地下室公寓成了收入較低的紐約人所負擔得起的住所，其中有許多人都是在餐館、飯店工作的工人階層家庭。而地下室公寓的房東也有不少屬於移民，出租地下室公寓能為他們帶來一些額外的收入。

因颶風艾達帶來致災性的洪水，宛如是紐約市地下室公寓法規的大體檢。只是代價，相當高昂，令人難以承受。