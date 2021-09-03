台灣自閉兒家庭關懷協會送愛到台東縣賓茂國小。（賓茂國小提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣自閉兒家庭關懷協會理事長孫中光（右）送愛到台東縣賓茂國小，並與校長王邇翰（左）合影。（賓茂國小提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣自閉兒家庭關懷協會送愛到台東縣賓茂國小。（賓茂國小提供／蔡旻妤台東傳真）

中秋前夕，台灣自閉兒家庭關懷協會推出「你買月餅我送偏鄉」認購活動，將愛分送到台東縣偏鄉、離島學校，3日前往台東南迴線國中小送愛。賓茂國小校長王邇翰表示相當感動，而收到月餅的孩子則是樂不可支，直呼要帶回家與家人共享。

車輛停妥後，將一箱箱愛心月餅搬下車；台灣自閉兒家庭關懷協會理事長孫中光逐一將月餅分送給台東縣賓茂國中、國小的孩子，他表示，「即使隔著口罩也能看到孩子的笑容，就覺得不辛苦」。

孩子們一收到月餅則迫不及待打開包裝，看過之後卻一個也沒吃，小心翼翼闔上蓋子並表示「等到爸媽回家再打開一起吃」。王邇翰說，學校總共收到200多盒月餅，今天放學每個孩子都能帶1盒回家，相當感謝台灣自閉兒家庭關懷協會的愛心。

孫中光指出，協會孩子有一半來自於台東偏鄉，深知月餅對這些偏鄉孩子而言是珍貴的奢侈品，因此推出你買月餅我送偏鄉活動，協會是第2年舉辦，以後將年年舉辦。他說，雖然沒有利潤、還得貼油錢及稅金，「但是沒關係，活動實在太有意義了，就讓我們做賠錢生意吧！」而愛心月餅將陸續分送蘭嶼、綠島、達仁、大武、金峰、延平等偏鄉國中小。

此外，台灣自閉兒家庭關懷協會另準備1500盒月餅供民眾採購，目前預購量未達5成，收入盈餘將作為協會孩子作業獎勵金，另提撥部分為家庭急難救助金、協會希望工程興建費用，期盼民眾踴躍響應。