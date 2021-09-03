鄒族傳統建築聚會所「赫夫」，將在信義鄉久美國小重現。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

鄒族傳統建築聚會所「赫夫」，將在信義鄉久美國小重現。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

鄒族長老說明傳統建築「赫夫」興建過程。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉久美部落居民包括鄒族和布農族人，為傳承鄒族傳統文化，南投林區管理處與台大實驗林管理處合作，運用國產木材、竹及黃藤，在久美國小校園搭建鄒族傳統建築、男女老少都能進入的聚會所「赫夫」，3日舉行動土儀式，預計今年底完成啟用。

目前，久美部落已經沒有鄒族的傳統建築，為了讓傳統建築再次呈現，傳承部落文化，因此選定在部落的久美國小校園，設置鄒族傳統建築「赫夫」，那是鄒族男女老少都能進入的聚會所，屋頂沒有神花，鄒族人會在赫夫內討論部落事務、孩童在面裡聽耆老講故事，或是朋友聚會烤火話家常，是凝聚部落精神，與促進文化傳承的重要空間。

至於「庫巴」則是專屬於鄒族男子的集會所，祭典也在庫巴舉行，屋頂上的神花，則是哈摩神辨識鄒族的記號。

南投林區管理處處長李政賢表示，為推廣國產優質木、竹材用於傳統建築利用，及落實森林資源與原住民共享，南投林管處與台大林管理處，協助久美部落設置鄒族傳統建築，預計於今年底完成；建材以國產柳杉木、孟宗竹及桂竹為主要材料，搭配芒草屋頂，而建築搭接連結的五金鐵件，也全部以黃藤替代。

赫夫的搭建過程，邀請鄒族部落長老協助指導，並由久美國小召集當地族人，共同搭建出鄒族最原始、完整的傳統建築，做為部落族人情感交流空間，也將搭建的傳統技術及精神留在部落，後續將是鄒族傳統文化及建築工法重要教育場域。