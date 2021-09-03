台東縣鹿野鄉今年新設1座梅花鹿公園，遊客直呼好像來到日本奈良（蔡旻妤攝）

台東縣鹿野鄉今年新設1座梅花鹿公園，遊客直呼好像來到日本奈良（蔡旻妤攝）

台東縣鹿野鄉曾是梅花鹿棲息地，卻因人為獵捕而消失，今年新設1座梅花鹿公園，遊客直呼可愛，好像日本奈良；鹿野鄉長李國強期盼真正復育梅花鹿，並結合周邊景點呈現觀光新風貌。

小朋友拿著玉米飼料，小心翼翼靠近低頭吃草的梅花鹿，有的警覺跑開、有的則湊過來吃飼料；公園裡12隻溫馴的梅花鹿讓遊客近距離的餵食，遊客說很療癒。許多遊客到日本奈良遊玩，幾乎都會到奈良公園餵食梅花鹿。

廖小妹妹說，剛剛有餵鹿很好玩，而且牠們沒有咬我。遊客劉先生表示，鹿看起來很溫馴，帶小朋友來走走很不錯。

據了解，鹿野鄉因曾是梅花鹿棲息的荒野之地得名，梅花鹿卻因人為獵捕而消失，10多年前鹿野永安社區就曾提出梅花鹿復育計畫，在台東武陵外役監獄旁引進梅花鹿，成立復育園區，但遊客到復育園區僅能遠遠的觀賞，無法近距離接觸。

鹿野鄉公所與業者合作，引進12隻經過挑選、較溫馴、容易親近的梅花鹿及天鹿，要打造台東版的奈良梅花鹿公園。李國強表示，梅花鹿的復育，是我們地方上最重要的事。公園業者紀雲凱說，其實奈良鹿很兇，我們不希望這樣，但也會參考日本奈良行為模式及制度，設法讓鹿隻與遊客親近。

鹿野鄉公所期盼梅花鹿公園串聯周遭的大地藝術作品、農會、新良濕地及二層坪水橋，重塑鹿野地區的觀光新風貌。