嘉義市推展雙語教育，有5所國中小學校通過110學年度國教署「部份領域雙語教學計畫」，每校核配1位外籍教師，全市共有20位外籍教師，開學後有13位到職，另有7人或因疫情影響還未入境，或尚未聘請。

嘉義市英語資源中心10年前建置，為推動英語教學與2030年雙語教育的中央政策接軌，今年8月1日起英資中心成為獨立機構，配置主任1人、2名專責助理，現任主任為鄭宛玉。

鄭宛玉指出，嘉義市原本聘請15位外籍英語教師，有4位常駐設在興嘉國小、民族國小的英語學院，11位外籍教師巡迴各校協助英語教學，今年再增加5位國教署核配的外籍師資，總共20位外師。

鄭宛玉說，11位巡迴教學的外師，有7位續聘，新聘的4位中，有3位美國人、1位南非人，由於疫情管制國境，目前還未能入境到台灣，5位國教署核配外師，也僅有一對夫妻到職，另有3個缺額尚待國教署媒合。

鄭宛玉指出，5位國教署核配的外師是因應文雅、宣信、嘉北、民族等4所國小及北興國中，通過110學年度「部份領域雙語教學計畫」，人文藝術、音樂、體育等非主要學科的課程，由本籍教師搭配1位外師進行雙語教學。

已到職的外籍夫妻教師，妻子Nina是嘉義人，其老公Andrew說，這是他們第一次在台灣教英文，希望疫情快點結束，學生能好好地學習英文。英籍教師Amy Burton歷經三級警戒期間線上教英語，很高興開學了，孩子能正常到學校上課。

嘉義市政府教育處長林立生表示，透過外師的教學，引領各校師生們認識不同國家的文化，外師也走入這座城市，參加在地節慶活動，讓孩子在生活中自然說雙語。