中國國家主席習近平今天（3日）表示，各國應對疫情挑戰應相互助力，加強疫苗研發、生產合作；深化共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接合作，支持數位經濟創新發展，共同應對全球氣候變化。

習近平今天以視頻方式出席第六屆東方經濟論壇全會開幕式並致辭。習近平首先感謝俄羅斯普丁總統盛情邀請，時隔3年再次出席東方經濟論壇。

習近平表示，今天是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利76週年紀念日。8月25日，他和普京總統通電話。雙方一致認為，國際社會應該堅定捍衛第二次世界大戰勝利成果，維護歷史真相，堅持以史為鑒、開創未來。

習近平表示，今年6月，他和普丁總統成功舉行視頻會晤，共同宣佈《中俄睦鄰友好合作條約》延期，就加強中俄戰略協作和全方位務實合作等重大問題達成新的共識，新時代中俄全面戰略協作夥伴關係動力十足、前景廣闊。

習近平表示，當前，世界格局深刻變革，新冠肺炎疫情起伏不定，世界經濟艱難復甦。東北亞區域合作既面臨嚴峻挑戰，也面臨重要機遇。各方應該立足地區，放眼世界，共克時艱，同謀發展。

——我們要在應對疫情挑戰方面相互助力，加強疫苗研發、生產合作，為國際社會提供更多公共產品，堅決反對將疫苗和病毒溯源問題政治化，致力於推動構建人類衛生健康共同體。

——我們要在推進互利合作方面持續發力，深化共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接合作，支持數字經濟創新發展，共同應對全球氣候變化，推動地區經濟社會發展。

——我們要在維護地區和平穩定方面形成合力，通過對話溝通彌合分歧，凝聚共識，樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，攜手建設和諧安寧的共同家園。

習近平表示，今年是中國共產黨百年華誕，中國已經開啓全面建設社會主義現代化國家新徵程。中方願同各方一道努力，秉持真正的多邊主義，講信修睦，合作共贏，向著推動構建人類命運共同體的目標穩步邁進。

當地時間9月2日，第六屆東方經濟論壇在俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克（海森崴）的遠東聯邦大學正式開幕。本屆東方經濟論壇將於9月2日至4日舉行，主題為「俄羅斯遠東在變革世界中的新機遇」。

在論壇框架下，主辦方共組織了近70場各類活動，其中包括小組會議、圓桌會議、商務對話和國際會議等。按照計劃，俄羅斯總統普京將於3日出席在論壇框架下舉行的全會開幕式。

受疫情影響，本屆東方經濟論壇將在嚴格的防疫措施下進行，所有參會者需要提前進行核酸檢測，並在活動中全程佩戴口罩。據悉，本屆東方經濟論壇共吸引來自世界各地超過4100名參會者，與上一屆相比參會者人數下降了50％左右。