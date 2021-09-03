指揮中心開放各地方政府衛生局自行決定，只要年滿20歲，可不用預約，直接至醫療院所打高端疫苗。截至3日17時，北市高端疫苗剩餘1萬1873劑，目前北市醫院已陸續開放施打。

指揮中心發言人莊人祥今稍早表示，高端目前還有21萬劑，是針對在9月27日前已接種者都可以打第二劑的情況下開放，因此只暫定開放到9月6日。

蔡炳坤今日下午在防疫記者會表示，有正式接到指揮中心來函，提及第六期高端疫苗各地方政府還有剩餘，也提到10萬人預約沒接種，中央確實有說，還在醫院的剩餘疫苗，就讓醫院提供20歲以上民眾接種。

蔡說，今天也正式函文到醫院，看醫院剩下高端疫苗的量，按照中央規定讓民眾接種，陸續看到醫院有開放預約接種，包含台大、聯醫、景美、西園、中國醫台北分院等等。

衛生局指出，配合中央政策提升民眾第1劑疫苗涵蓋率，開放年滿20歲以上未接種第1劑之民眾至9／6止，可至下列醫院接種高端疫苗第1劑：

1.臺北市立聯合醫院忠孝、仁愛、中興、和平、陽明等5院區，9／4-9／6（週六、日、一）上、下午門診，預約網址：https：／／reurl.cc／83rRmb (預計9／3下午5點開放預約)。

2.西園醫院9／6下午，網站公告：https：／／reurl.cc／eE049m 。

3.臺大醫院9／6上午及下午、景美醫院9／6上午、中國醫藥學院附設醫院台北分院9／6上午及下午提供高端疫苗接種服務，前述醫院之公告或網站陸續建置中。

其他醫院陸續回復開診情形。