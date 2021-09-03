宜蘭監獄受刑人「阿緯」經過「寒窗苦讀」後，今年考取國立大 學，最快今年就可以成為一名大學新鮮人。（宜蘭監獄提供／胡健森宜蘭傳真）

大學指考在8月31日放榜，現年44歲、服刑已滿20年受刑人「阿緯」為了鼓勵兒子要用功讀書，決定親自做榜樣，經過3年苦讀，在今年錄取某國立大學，正在申請假釋出獄，最快下個月就可出獄，成為一名大學新鮮人。

2001年剛退伍不久、住在台北的「阿緯」帶著老婆小孩外出用餐，卻因為隔桌的男子酒醉鬧事，年輕氣盛的「阿緯」為了保護家人出手還擊，卻因出手過重，失手將對方打到傷重致死，被逮捕羈押時，兒子還沒有滿周歲。

在獄中認份服刑並且認真讀書的「阿緯」，原本就有個「大學夢」，去年見正在讀大學的兒子似乎並沒有很認真的在課業上，更是激發起了心中的豪氣，決定要做兒子的榜樣，還進一步與兒子約定「爸爸陪你一起唸書，至少要把大學文憑拿到手」。

因「阿緯」平時表現良好，如今又展現出上進心，宜蘭監獄的典獄長更特別指派教區教誨師幫忙指導課業，並督促學習進度，更首開先例幫「阿緯」報名大學指考，有了之前自己先打下的基礎，在加上老師一對一的教學協助，「阿緯」的程度突飛猛進，此次的指考拿到了一個亮麗的成績，更一舉錄取國立大學。

「阿緯」苦讀後錄取大學的消息一傳開，宜蘭監獄的收容人都為「阿緯」感到高興，副典獄長朱介民更欣慰地說，經過這次大學聯考的成功經驗，也帶動了其他受刑人的心志，同時也彰顯出矯正機關在教化方面不遺餘力，大家對於「阿緯」終於鋪陳出自己美好的未來，並且達成對孩子的承諾，絕對是值得鼓勵及喝采的事。

回首來時路，「阿緯」說，他很慶幸家人沒有放棄自己，也讓自己能不斷地自我勉勵：「一定要變成更好的人，不要再浪費生命了，人生的前半段既已搞砸，但一定要在後半段修補回來。」