苗栗家扶中心發放本學期獎助學金，共有465名學生受惠。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

新學期開始，苗栗家扶中心全力協助苗栗縣內弱勢家庭共917戶、1690名學生學業，每年此時，家扶中心將各界捐助的獎學金集合起發放給這些弱勢學生，希望他們能免於學費壓力，全心向學，為自己創造更美好的未來。

受到家扶中心資助學費的阿翔，就感謝家扶社工老師鼓勵他繼續念下去，讓他有機會為翻轉未來而努力。雖然阿翔現在還在念書，但都抽空回來幫忙課輔班或是活動。而小君在小學時父親去世，印籍新住民的母親因行動不便而無法就業，一家人生活就靠社會與補助支應，小君靠著家扶的資助進入師大工教系就讀，。希望未來能獲得更好的智識及技能，有機會可以回饋家扶。

苗栗家扶中心為了資助這些弱勢學生，每年都會將各界捐助的獎助學金集合起來，發放給弱勢學生們，鼓勵他們「有開始就有夢想」。本學期共發出551萬獎助學金，給465名高中職生及大專生。其中高中職247名，大專及研究所共218人。

今年發放儀式中，還邀請獲得總統教育獎的劉育琛在內6名曾參與各項服務方案的大專生及自立青年進行分享，期望透過「開始VS.蛻變」、「學業＆打工＆戀愛」、「家扶＆服務實踐」、「回饋＆家扶之友會」等四個分享主題，對自己的未來有更多的了解。在增加對服務方案認識之餘也藉此延續回饋服務人力支持系統。

今年捐助獎助學金的企業機構，包括，群聯電子捐贈50萬元、尹鑽科技有限公司捐贈30萬元、欽進公司董事長古原欽捐贈25萬、信邦電子董事長王紹新捐贈25萬元、證券櫃檯買賣中心捐贈20萬元、苗栗家扶希望苗圃捐贈20萬元、喬越實業股份有限公司捐贈10萬元、玉園集團董事長鄭聚然董事長捐贈10萬元，更有願意分享愛的社會大眾們踴躍響應這個助學行列。