43歲育有2子的趙小姐鬼月前趕搬新家，難以斷捨離舊物導致夫妻失和，憂鬱焦慮纏身求診。38歲蔡小姐因工作搬新家，卻長期受樓上噪音困擾且溝通無效，恐慌失眠還影響工作。阮綜合身心科醫師強調，不耐噪音產生「環境適應」壓力的人越來越多，適度補充營養品可有效改善症狀。

高雄阮綜合醫院身心科提醒，民眾搬家，轉換居住環境時，有些人容易會產生不適應，導致身心出狀況而不自覺

醫師林奕萱指出，趙小姐為了孩子就學方便，特地在學區附近買新房，為了避開鬼月禁忌趕著搬家，沒想到收拾家當時翻出不少老物件，勾起傷心回憶，無法「斷捨離」，先生也無法理解，雙方因此摩擦，她憂鬱、焦慮，失眠情形越來越嚴重。

蔡小姐則是3個月前因應職務調動而搬家，沒想到入住後卻常聽到疑似樓上鄰居的腳步聲或東西墜落的聲響，但鄰居始終否認，她因此出現失眠、心悸、胸悶，甚至無法專心工作。

林奕萱表示，遇到上述問題可準備適當隔音或降噪設備，租屋者無法解決可考慮再換居住環境，但許多民眾是在購屋之後才發現遇到惡鄰，溝通無效結果讓自己身心陷入危機。林奕萱建議，最根本的原則就是要維護好自己的身心狀態，如果焦慮或憂鬱情緒仍持續，就該就醫治療。

身心內科主任胡學錦表示，「環境適應」上的壓力是病症誘發因子之一，民眾如果搬家，應給自己多些時間適應，不要過過度心急， 或補充一些含有血清素的大豆製品、乳製品、雞蛋、堅果及芝麻，再加上維生素B6、B12和帶有葉酸的深綠色蔬菜，可有效幫助情緒舒緩，減緩焦慮。