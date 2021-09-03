台灣揮別了過去幾個月混亂的狀態，正在重整自己的步伐，往更穩定的未來邁進。你是否也準備好，要往更好的未來前進了呢？九月將有個重要的轉運時節──中秋節，想要知道你運勢的關鍵密碼嗎？本周沈嶸老師就要帶大家透過生命靈數，掌握你重要的運勢關鍵。

命數1：

本月運勢焦點：1號人在九月終於有撥雲見日的感覺，很多混沌不明的事情在九月都會逐漸明朗化，包含你的志向、與他人的關係、立場等，一切都變得確立分明，你對自我的不確定感會明顯減少許多，逐漸知道自己該往什麼方向努力，也因此不論你原先的運勢好壞，因為事態優劣已經清晰明確，你的所有心力就能更集中在你真正在意的事情上，尤其是人際關係上的敵我關係會更分明，誰選了哪邊站隊都清清楚楚，結束混沌曖昧的狀態，讓你可以知道選擇用什麼態度處理各種人事物，可以自在做自己。

沈嶸老師的提點：當所有狀況都明朗的時刻，接下來就是開始定義你自己的時候，我希望你能仔細思考人生修練的四個階段：第一階段「我定義」、第二階段「我創造」、第三階段「我吸引」、第四階段「我成為」。很多真正的成功人士都已經達到了第四境界，像是歌手周杰倫，他透過定義他自己，技術不斷提升，創造出好聽的歌，吸引大批的粉絲，最終成為了娛樂圈的重量級人物。透過這四個階段，你就能晉升至高位而歷久不衰。

命數2：

本月運勢焦點：2號人在九月會面臨身邊人事、環境的變動，讓你為了因應改變而四處奔波、傷透腦筋，如果你的重心在家庭，則可能是家人生病、小孩開學、搬家等，讓你為了家庭勞心勞力，或受到家人牽連而必須自我妥協；如果你的重心在事業，則可能是公司人事大搬風、換工作調職務等事件。雖然如此，但你也不需要太過憂慮，這些變化主要是你原本習以為常的日常生活被迫改變，只是需要一點時間調適，終究會找到因應之道，太過煩惱反而容易操勞過度，給自己一點時間，你就會找到調適的方法。

沈嶸老師的提點：我們身處在巨大變化的時代，人生中有很多莫名其妙的事情，以往的年代步調緩慢，三到五年再改變即可，但現今不僅科技的發展變快，就連生活中產生波瀾的速度也比以往更快，你必須跟隨環境而改變。你必須理解一件事：人生從來都不是為了確保不會發生任何你不希望發生的事，你要成為一位厲害的戰士，當任何你不喜歡的狀況發生時，你必須找到方法，學會如何奮力一擊又能全身而退的方式，然後再度站上高峰，迎接下一個挑戰。面對人生，絕不能稍有片刻的怠惰，你就不會面臨太大的風險。

命數3：

本月運勢焦點：3號人在九月要留意容易與人有爭執或口角，主要原因是彼此的價值觀不合或利益產生衝突，導致意見分歧、僵持不下的情形，例如：伴侶抱怨沒有把時間放在他身上、合作夥伴不認同你的做法等。這時溝通表達方式尤為重要，要避免一時嘴快、針鋒相對，事後反而會有更多麻煩的狀況要收拾。建議第一時間要冷靜下來，用智慧取得雙方共識，過程可能會需要一些特別的技巧，如果你不知該從何下手，可以請求高人指點你。好消息是你在九月的事業戰鬥力特別強，表現相當亮眼，將有機會在競爭中嶄露頭角。

沈嶸老師的提點：我希望3號人在九月能夠明白，你所有的暴衝和退縮的能量，都是源自於受傷的感覺，當你以「不要受傷」的假想去看待所有讓你不舒適的人事物時，你就會以不中性、不夠理智的手段試圖去平衡這樣的感受，其實這些都只是靈魂經驗而已。相信如果你去問那些讓你不舒服的人，他大概也會覺得莫名其妙，告訴你他沒有這樣的意思，他們向來都是這樣做事，沒有針對誰，讓你更加感到氣難平。平衡心中負面的感受，改變看待事情的角度，將是3號人九月要學習的重要課題。

命數4：

本月運勢焦點：4號人在九月貴人運相當不錯，將能深深感受到被照顧、被呵護的感覺，你會發現處處都有他人對你的體貼關愛和照顧，例如：口頭關懷送暖、在你需要幫助時幫你一把、別人願意為了你退讓條件等，讓你在人際關係中感受到人間處處有溫情，可以自得其樂，放心沉浸在安全感中。如果你最近覺得人際運勢卡關，本月將有機會解開一些誤會、心結，化解過去無法解決的瓶頸，甚至能夠一筆勾消，如果你願意敞開心胸，給彼此一個對話的機會，將會出現契機幫助你與人重建良好的關係。

沈嶸老師的提點：我送給4號人的祝福就是：「關注本命中好的部分，這是最聰明的開運法則。」每個人生命中的面向一定有強有弱，有些人財運不佳卻有個好配偶，有些人家財萬貫卻感情不美滿，但當你關注好的部分，你會發現上天其實待你不薄，當你懷著正向的心念，世界也會如實地回報你。九月你身邊會有很多願意對你好的人，記得要用心發現，你會發覺每一天都在奇蹟中度過。

命數5：

本月運勢焦點：5號人無論之前運勢好壞，在九月將能擺脫舊有狀態的限制，迎接嶄新的未來。不論如何，你現在所要走的路都是自己下定決心所選擇的，也代表你有意願想要改變自己，讓自己往更新、更好的未來邁進，不論你選的道路是否正確，至少都會導向一個全新的結果，不再有過去無趣、僵持或混亂的狀況。如果你過去有經歷到某些糟糕的狀況，本月有機會一掃先前的陰霾，告別過去，在新的道路上繼續翻新調整自己。也正因如此，你所在意的事物將有突破性的進展，重新找回目標和動力，甚至是再度引發你投入的興趣，幫助你勾勒下一步的藍圖。

沈嶸老師的提點：不論你即將要做出什麼選擇，如果問我，我會說如果你能把好壞都想清楚再做決定，這個選擇「對你而言」就是正確的選擇。每個選擇的背後都有隱藏起來的缺陷，例如：好吃的東西往往不健康、薪水高的工作挑戰更高壓力更大、好看的名牌包質感很好但價位太高等，所以做選擇時不能只看到好的而忽略壞的。但嚴格說起來其實也沒有好壞之分，端看你想要去經驗什麼。仔細評估之後，就放膽選擇吧！

命數6：

本月運勢焦點：6號人在九月需要為了各種合作而奔波，像是接洽平台、聯絡廠商客戶、與同事開啟新的工作計畫、培養工作默契等，你會為了投入各方面的合作關係而變得有些繁忙，甚至為了更好的因應各式各樣的人和環境，不論你喜不喜歡，你都必須發揮社交溝通能力，才能達成你想要的目的。雖然你難免會有些疲憊，但只要你發揮細心體貼的天性，費心經營這些「必要的」社交關係，你一定能從中得到一些好處、形象名聲或回饋，所以建議你不要嫌麻煩，不管怎麼算，這都是一筆有收穫的付出。

沈嶸老師的提點：所謂經營必要的社交關係，是事業上的貴人朋友，只要對方在事業上能對你產生正向的幫助，即使地位不高，一樣是你的貴人。不厭其煩地跟這些人打交道，你距離成功才會更靠近，所以千萬不要嫌麻煩。與其跟程度不如你的人消磨時間、享受片刻的快樂，不如多親近對你有利的老闆、主管、廠商或客戶，不要浪費自己成功的時間，因為成功也是有時間限制的。

命數7：

本月運勢焦點：7號人九月學習欲大爆發，這是一個做中學、學中玩的有趣時刻，所以學習起來並不痛苦，反而能讓你從中找到價值感，過程中也相當自由彈性，可以盡情的發揮你的聰明才智，讓你心情愉悅。你將有機會從各式形形色色的人身上學到你想要的東西，取得進步所需要的養分，甚至有些人會再度成為你心靈的重要指標，讓你不禁想要仿效他們的言行，成為像他們一樣厲害的人物。透過九月自我「輕鬆進修、開心玩樂」的過程，你將有機會重新整合自己的做事風格，因此得到很好的評價，讓你非常有成就感。

沈嶸老師的提點：在你快樂學習的同時，你也正接近靈魂最舒服的狀態，每個靈魂感到舒適的狀態都不同，你必須在探索的過程中用心察覺什麼事能讓你感到最歡喜、最快樂的，這個關鍵就是你的成功之鑰，有些人是賺錢工作、有些人是經營家庭感情、有些人是周旋人際關係、有些人是釋放自己的創造力。這把鑰匙就掌握在你的手中，只要你真正認識自己、超越自己，那你就成功了。

命數8：

本月運勢焦點：8號人在九月需要放慢前進的腳步去處理複雜的人際議題，尤其是團隊或家庭的關係，例如：重振士氣、尋求整體的共同目標、找到計畫的方向等，其中有很多需要你重新協調、改變工作及相處模式的部分，你別無選擇，只能暫時把專注力放在經營人情世故上。部分8號人甚至要處理紛爭、面對批評、別人對你的不滿或各種小問題浮現時的緊急處理與善後，雖然有些複雜，但其實都不是太嚴重的問題，只是暫時分散了你的心力，但只要處理得好，就會發揮更強的凝聚力量，幫助你在前進目標的道路上發展得更快、更好。

沈嶸老師的提點：當你在處理人際、家庭或團隊上的課題時，不論你決定如何處理，都要記得不要脫離「處處為人著想」的核心價值，多一點彈性、多傾聽他人的想法，甚至要多一點陪伴和支持，有時別人也有他們自己的難處，你可以指引大方向，但要記得讓別人能夠做自己，不要勉強或強求他人，耐心度過這段調整、磨合期，當時運對了，一切又會進行得很順利。

命數9：

本月運勢焦點：9號人在九月效率高超，許多事情很容易就能達到你的預定目標，甚至超出你原本的預期，你幾乎不用費太多心力，就能發揮出雙倍的力量，事情會超乎你想像的順利。但你也要留意你在設定目標有時太過趨向保守，其實你有能力做到更好的程度，即便你對自己不甚滿意，甚至是近期你認為運勢不是很順，本月即便你有什麼狀況，最後也能體驗到倒吃甘蔗的感覺，所以不用太過擔心，一切都會照著你的規劃順利進行，不太會有脫離正軌的情況發生。

沈嶸老師的提點：9號人在九月唯一要努力的就是「讓自己更正面、更快樂」，這樣不好的、差勁的就會遠離你，更好的、更上乘的人事物就會被你吸引，這也是我所說的宇宙的吸引力法則。當你感覺事情不順時，可能是你把焦點放錯了，其實你在九月擁有很多逆轉的可能，前提是你必須學會用正確的眼光看待你正經歷的事情。