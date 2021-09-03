日本首相菅義偉3日突然宣布不參加9月底的自民黨總裁選舉，執政僅約1年又面臨政治高層大變動；《產經新聞》指出，美國政府非常擔心日本難以選出能夠長期執政的有力領袖，將再度陷入前總統柯林頓和歐巴馬都曾經歷過的「日本首相年年換」慘劇。

根據報導，在菅義偉投下政治震撼彈後，美國拜登政府並未立即發表官方聲明，但各大媒體已開始提高警覺；包括《華盛頓郵報》、《紐約時報》、「美聯社」、「路透社」皆立即報導相關消息，《華爾街日報》更警告「美國最重要盟國之一正陷入政治不安定狀態」。

《產經新聞》指出，在新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐、海外參訪行程難以進行之下，拜登仍選擇菅義偉作為其上任後首位直接面談的外國領袖，顯示美國拉攏日本共同對抗中國大陸的決心。不過菅義偉執政僅約1年就黯淡下台，讓美國擔心日本又將陷入「首相年年換」的混亂，難以維持政策統一性和持續性，為兩國合作帶來變數。

在柯林頓於1993年至2001年擔任美國總統期間，曾擔任日本首相者包括宮澤喜一、細川護熙、羽田孜、村山富市、橋本龍太郎、小淵惠三、森喜朗等7人；而歐巴馬2009年至2017年擔任總統期間，則經歷了麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彥、安倍晉三等5人組閣。

不過《產經新聞》也認為，下一任首相的有力人選岸田文雄在安倍內閣擔任外務大臣期間，與時任國務卿、現擔任美國氣候特使的凱瑞（John Kerry）結下良好關係；岸田文雄對軍備管制政策的看法也與拜登相近，若成功當選，應能獲得拜登政府的歡迎。