聯電今（3日）宣布18時30分將召開重大訊息記者會，由資深副總劉啟東說明發行新股，進行股份交換；同時，櫃買中心也宣布，封測廠頎邦將於18時30分舉行重大訊息記者會，宣布股權交換，外界揣測聯電將入股頎邦，進行上下游業務整合。

聯電過去與頎邦就有合作關係，如今若宣布入股頎邦，將有利於整體業務發展。今（3日）聯電股價收在70元，上漲6元（或9.38%），頎邦收在81.1元，上漲1.7元（或2.14%）。

受到晶圓代工漲價題材激勵，聯電受外資、法人青睞，本周股價走勢相當強勁，短短5個交易日就暴衝超過13%，且有不少外資研究看好聯電主攻的成熟製程，正好命中晶片荒甜蜜點，預計股價有機會向上攻堅。

聯電的目標價也不斷被提高，先前高盛證券曾開出前無古人的目標價102.8元，美銀、摩根大通等機構則給出的合理股價落在70至80元間，海通國際證券則開出90元的目標價，是僅次於高盛的第二高價。