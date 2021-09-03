血清抗體檢測目標族群。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

北市府攜手北醫附設醫院進行「萬華社區血清抗體服務研究計畫」，將選出500名確診者及周邊鄰里4500名民眾抽血，每3個月檢測一次，經3次檢測後做成報告，深入探討萬華流行病學感染狀況、抗體保護力，進一步了解疫苗是否需要追加。

市府啟動萬華社區血清抗體服務研究計畫，市長柯文哲指出，萬華曾經是疫區，因為樣本數多所以對該地研究血清抗體，希望了解當時傳染途徑、隱形傳染者，還有抗體下降速度，透過科學研究讓下次防疫做得更好。

計畫主持人北醫附設醫院醫師王森德指出，血清抗體檢測與PCR篩檢不一樣，可了解確診者復原後抗體變化狀況，對於施打疫苗民眾的保護力與持續狀況分析，有一些不是確診民眾也可了解過去是否感染。

他說明，病毒入侵人體的武器就是抗原性，SARS COVID2病毒有兩個抗原性，分別是棘突蛋白就是S蛋白，另一個是核鞘蛋白也就是N蛋白，S蛋白是病毒跟細胞結合，融入細胞膜引發免疫反應讓身體生病，人體自然感染相對應S蛋白會產生S抗體，若受到病毒侵入體內會產生S或N抗體，市面上疫苗以S蛋白研發產生抗體防禦，透過血清調查，若人體有N抗體就是有受過感染，沒有N抗體可是有S抗體，就是疫苗注射產生抗體。

王森德表示，萬華區有將近18萬人，確診者1500人以上，透過統計、抽樣在確診者中每梯次抽100位，再依每位確診者居住地往外擴散抽9名未確診個案，也就是900人，每梯次1000人，預計共抽5000人，也就是500名確診加4500名鄰里民眾。

他說，未來3個月檢測1次，將檢測3次，透過檢測了解萬華地區實際盛行率、過去疫調及防疫措施是否有達到效果、抗體保護力能持續多久，或許可了解是否疫苗要再追加，為保障社區民眾權益，計畫有送到北醫人體試驗倫理委員會審查，計畫結束後將提供給市府和中央調整政策。

柯文哲強調，這是一個要在萬華地區大規模執行半年的流行病學研究，有5000人參與，經市府、中央、北醫審查通過，對疫情愈了解，也能對台灣日後防疫更有幫助，包括要不要打第3劑。