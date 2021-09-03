永達保險王牌經紀人何文瑛，涉嫌與渠通管理顧問公司的黃姓業務共謀，以保證年息10％的基金為餌，誘使客戶砸錢投資，共吸金約2.8億元。何女日前已遭台北地檢署聲押禁見獲准，今（3）日再度發動搜索，約談黃男到案，全案將朝違反銀行法方向偵辦。

檢調調查，何文瑛主要負責保險理財規畫，客戶以醫界人士為主，何女並與渠通公司負責人鍾智傑是多年好友，2人自2012年起開始向客戶推銷「HERCULES債券保本型基金」，每單位1萬美元，每年分紅2次，保證年息10％，且可隨時贖回。

許多醫生客戶相信何女專業，紛紛砸錢投資，近期卻突然拿不到利息，基金也無法贖回，這才驚覺受騙，氣得提告控告何女吸金。

檢調今年7月發動第1波搜索行動，約談何女到案，並對她聲押禁見獲准，今日再發動第2波搜索行動，約談黃男到案，不排除祭出強制處分，而鍾男早在去年就已出境到大陸，迄今仍未到案。