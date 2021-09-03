國3北上田寮段砂石車撞護欄翻車 4車道全封車流塞爆 17:412021/09/03 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號田寮交流道北上路段，今下午砂石車自撞護欄重大車禍，造成4線車道全堵住。（圖／翻攝自高速公路1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砂石車翻車堵死四車道，造成車流堵死。（圖／翻攝自國道1968） 國3北上田寮交流道今天下午發生一起重大車禍，一輛自小客車疑似天雨路滑，不慎撞到另一台小貨車，後方的砂石車為了閃避自撞護欄，橫躺在國道上，造成4線道全面堵塞，車流塞爆回堵5公里，所幸該起事故並未造成人員傷亡。 投151乙線通車 紓解溪頭假日車潮 中秋4天連假 國1、國3及國5高乘載管制 #國3 #田寮 #砂石車 #車流 #塞爆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車禍事故頻傳 新莊天祥街47巷拓寬為雙向車道 14:212021/09/03 生活 直擊》狂男拒檢連撞2警車 警開5槍打爛輪胎逃板橋棄車 08:352021/09/03 社會 千鈞一髮 基隆成功停車場鋼樑掉落砸3車沒傷到人 13:222021/09/03 社會 國一彰化段大貨車追撞聯結車 車頭撞爛駕駛遭夾昏 10:332021/09/03 社會 《產業》美新車銷售衰退 第4季車用零組件回溫添變數 11:442021/09/03 財經 女遊客為拍網美照 慘摔太平山見晴步道10公尺鐵軌邊坡 11:502021/09/03 社會 防疫拉警報！機組員5＋9提前 新規即日起上路 14:162021/09/03 生活 國一大車禍！貨車追撞聯結車 車頭全凹駕駛夾駕駛座重傷 07:492021/09/03 社會 《熱門族群》3逆風 外資降光寶科、台達電獲利估值 14:512021/09/03 財經 C羅 北風北絕殺愛爾蘭 04:102021/09/03 運動天地 搭載1.8T動力與EyeSight X系統 Subaru Legacy Outback日規開始接單 10:002021/09/03 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 獨家》國道台中大雅段跨越橋 高掛女子遺體懸空超驚悚 - 社會 國軍秋祭未唱國歌 遭遺族糾正儀式重來 - 社會 林口嬤帶孫上阿里山失蹤8天 她驚曝：不打算帶孫女回家了 - 社會 姪子搞「松山之亂」害慘四海幫「天力哥」 遭斷金脈下場曝光 - 社會 公公頻偷拍又自傳裸照喊「腰好細想抱妳」 人妻無助崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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