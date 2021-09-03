砂石車翻車堵死四車道，造成車流堵死。（圖／翻攝自國道1968）

國3北上田寮交流道今天下午發生一起重大車禍，一輛自小客車疑似天雨路滑，不慎撞到另一台小貨車，後方的砂石車為了閃避自撞護欄，橫躺在國道上，造成4線道全面堵塞，車流塞爆回堵5公里，所幸該起事故並未造成人員傷亡。