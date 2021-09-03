允強董事會推選張金鈺續任董事長 17:392021/09/03 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 允強（2034）3日召開董事會，會中推選現任董事長張金鈺續任董座，且決議除權（息）基準日為10月11日。 金管會辦視訊公司治理論壇 吸引4千人次參與 信義房屋 榮獲AREA三大獎項 #允強 #推選 #續任 #董事會 #張金鈺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全民國防傑出貢獻獎 新北獲2組團體獎及4名個人獎 09:582021/09/03 生活 國統爆內線交易 檢調約談11人 前後任董事長無保請回 14:562021/09/03 社會 百貨經營兼顧環境永續 創造多贏 04:102021/09/03 產業特刊 結合加倍券搶商機 新北推買禮盒0元還可爽玩北海岸 11:292021/09/03 生活 《金融》台北公司治理論壇 近4000人次參與 12:352021/09/03 財經 《集中市場》三大法人掃貨370億元 周線連2紅 15:252021/09/03 財經 服務業楷模 信義房屋獲亞洲企業社會責任獎三項大獎 10:092021/09/03 財經 金門機場洋溢生活美學 雙主題特展抓住遊客眼球 14:442021/09/03 生活 《電子零件》南電8月營收寫次高 H2續拚逐季揚 15:082021/09/03 財經 彰化編千萬獎勵金 推創業三扶貼 04:102021/09/03 地方新聞 嘉縣養豬場飄惡臭 業者允改善 04:102021/09/03 地方新聞 財經熱門新聞 快了…美股今晚狂噴或下殺 就等1件大事開獎 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 震撼彈！聯電傳入股封測廠頎邦 今晚6：30開記者會 - 財經 天價運費藏暗黑內幕 美業者吐心聲：對馬士基很失望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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