大湖模範婆媳的婆婆賴秋代（右五）與3個媳婦。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦及縣議員多人赴頭份表提模範婆媳。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣婦女會宣揚傳統孝道及婆媳互敬互愛美德，31年來舉辦模範婆媳選拔活動，今年因應疫情改採到府表揚，3日苗栗縣長徐耀昌到大湖、頭份頒獎表揚模範婆媳楷模，肯定婆媳和諧關係典範，並呼籲各界重視女性在社會上地位和家庭的影響力，促使提升苗栗婦女自我成長。

苗栗縣婦女會選拔出來的模範婆媳中，大湖鄉賴秋代為苗栗縣記者採訪協會理事長許素蘭的媽媽，今年賴秋代與媳婦賀蘭英、陳美伶、賴嘉萍獲選模範婆媳，徐耀昌特地到府頒贈獎座恭賀，大湖鄉長胡娘妹、大湖鄉代會主席謝見德、苗栗縣婦女會理事長蕭芳纓、縣府社會處科長徐桂媚等人到場見證。

現年82歲的賴秋代將媳婦們視如己出，疼愛有加，她說，「媳婦就像自己的女兒一樣，要照顧疼愛。」無怨無悔的支持著媳婦的工作與家庭，大媳婦開印刷廠、二媳婦在鄉公所當鄉長室機要、三媳婦是仁德教官，她則張羅三餐，將7位孫子女照顧到大，讓兒子、媳婦們無後顧之憂，在外打拼，每周家庭聚會她也親自掌廚，共享天倫之樂。

賴秋代也讚賞媳婦3人十分孝順，有什麼好吃好玩的都會與她分享。賀蘭英、陳美伶、賴嘉萍更是感謝婆婆對她們的疼愛與照顧，「我婆婆是開明的人，不要求我們做什麼，就默默地幫我們做」，連她們坐月子都由婆婆一手打理，從不曾喊累，甚至為了不讓她們擔心，身體不舒服也都忍著，直到消瘦6公斤，大家逼問下才坦言不舒服，對於婆婆總是支持著她們事業、家庭等各方面十分感激。

另，徐耀昌在縣府社會處秘書謝乾祥陪同下，與議長鍾東錦、縣議員張淑芬、徐功凡等人，到頭份市模範婆媳受表揚者家中頒贈獎座表揚，頭份市模範婆媳婆婆高謝雲妹女士已高齡100歲，早年務農維生拉拔子女長大，各成家立業後皆事業有成，家庭幸福美滿，子孫滿堂。媳婦鄧瑞珍女士照顧婆婆生活起居無微不至，克盡孝道，婆媳相處融洽，讓鄰里稱羨。