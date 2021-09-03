延宕多時的田尾怡心園城鎮之心工程，已由新營造廠商得標承包，本月中將重新開工，趕年底前完工啟用。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府斥資1.28億元進行田尾怡心園城鎮之心改造工程，遭地方痛批成了爛尾工程；縣府緊急與包商解約，8月間重新辦理發包，歷經一次流標，2日終於順利決標，預計本月中就能開工、全力趕年底完工啟用。

怡心園是公路花園重要門面與地標，此次改造工程卻一波三折、工程進度嚴重落後，還數度卡關停擺；為了地方要求變更工程，包商與縣府始終無共識，一方擺爛拖延、一方無力強勢主導。

從去年2月延到5月好不容易開工，沒多久又做做停停，根本來不及在今年2月完工；進度延宕半年多，雙方正式在6月解約後，拆光光的怡心園，竟只剩下2座未完成的廁所，遭地方痛批是鬧劇一場，7月底的工程說明會上，田尾人更是怒氣沖天，場面火爆。

彰縣府城觀處長田飛鵬表示，說明會後就加速整理資料，8月初辦理第一次上網重新招標，雖有邀標亦有人領標，最後因無人投標而流標；上月26日隨即第二次上網公開招標，2日開標由嘉洋營造得標。

田飛鵬表示，為全力趕在月中開工、年底完工啟用，決標當天就已邀集監造建築師、營造包商三方會議詳談凝聚共識，盼針對品管和施工計畫等加速審查、縮短行政程序，預計下周簽約，包商即可進行後續作業。縣府也同步通知前包商限期完成撤場，下周末前辦理工程交接。

田飛鵬說，先前已完工的廣場、人行步道和停車場均已交由公所管理。剩餘工程總經費4622萬6653元，將施作怡心園內2座新建公廁、工期90天，百景園溫室工期120天，並完成2區的水泥或草皮鋪面；盼年底前完工，讓周邊店家能早點做生意。