美國股市於9月普遍被視為表現最差的一個月份，如今又面臨許多潛在的風險，日前甚至連看漲的多頭也不看好，認為目前美股的走勢很像1999年網路泡沫崩盤前夕，預測9月可能會有10%至20%的回檔，但摩根大通卻認為，散戶投資人的買氣強勁，尤其又以年輕人為主，在這樣的交易動能不減之前，不必太過擔心。

儘管通膨、縮減購債等隱憂猶存，但仍澆不熄投資人的買氣，美股持續於歷史高位附近徘徊，3大指數屢創新高，然而投資銀行BTIG 股票與衍生商品策略主管Julian Emanuel日前卻警告，目前美股走勢很像1999年網路泡沫前夕，9月可能會出現10%至20%的修正。

《MarketWatch》報導，摩根大通策略師在報告中指出，散戶投資人的交易動能仍十分的強勁且穩定，這讓股市下跌的可能性大減，年初迄今股票基金的資金湧進約7000億美元，按年計算，超過1兆美元，遠超2017年6290億美元的新高。

報告表示，這些資金不僅是推升股市走高，也吸引新的投資人進場，而其中不僅是老散戶投資人，也包括券商羅賓漢的年輕散戶們，「這些年輕散戶踴躍買進股票，強勁的買氣不僅支撐股市走強，也讓老散戶投資人買進持股，並購入債券基金，達成資產配置平衡」。

另外，隨著經濟復甦到一定程度，市場關注Fed的政策變化，但是否牽動散戶投資人情緒，摩根大通策略師表示，以每日和每周來觀測散戶資金走向，是他們認為是預測股市前景的關鍵。