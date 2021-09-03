美國關島政府推出的Air V＆V疫苗觀光振興計畫，為台灣等不到想打疫苗品牌的民眾，提供了快速的解方。相對於飛到美國本土的飛航時間以及費用，關島疫苗觀光計畫絕對是很有CP值。然而當地疫情近期急遽升溫，有關當局不由得將疫苗觀光計畫緊急喊停！

《法新社》(AFP)報導，關島觀局在本周宣布暫停Air V&V計畫。V&V意指度假(vacation)和接種疫苗(vaccination)。此計畫是在7月推出，目的就是為了振興因疫情受到影響的觀光業。

至於為何緊急將計畫喊停？主因是因為關島疫情升溫，在高傳染性Delta病毒株的傳播下，上週確診數暴增910例。關島觀光局長Carl Gutierrez無奈表示「比起我們怕旅客來，現在旅客更怕我們。」

不過關島疫情升溫，並沒有直接證據指出是與Air V＆V計畫有關。報導指出，衛生專家已經排除疫苗觀光計畫與Delta病毒株的疫情的關聯，因為執行計畫時都有嚴格遵循檢測以及安全規定。前州長首席醫療顧問Hoa Nguyen指出「沒有證據顯示Air V＆V導致病例增加。」

Carl Gutierrez指出，關島的疫苗觀光計畫所有的入境者都是來自台灣，而最後一批是在8月22日入境。他表示，台灣是唯一安排Air V＆V的一方。先前關島與雄獅旅行社、長榮航空原本都規畫推出長期包機計畫，原本也正在敲定相關細節，但是後來「就遇上狀況了。」目前台灣方面也沒有進一步公布更多(飛往)關島進行疫苗觀光的班機。

根據美國約翰霍普金斯大學最新統計的關島疫情(截至9/3)。(摘自gisanddata.maps.arcgis.com網站)

關島人口約有17萬，而從疫情爆發至今，當地已累積超過1萬例確診，死亡病故者150人。因為Delta病毒株傳播導致疫情再起，關島已自上周起加強防疫措施，包含停課以及對公共集會祭出限制令。不過商家還是可以照常營業，但是唯有打了疫苗者可以進出酒吧、餐廳並使用其他公共設施。