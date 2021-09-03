中央流行指揮中心今（3）日公布，有2位長榮機師確診，且其中1位機師的子女也確診，中央宣布啟動桃園市強化警戒二級。對此，沈政男醫師質疑，「這樣就夠了嗎？」

今日新增4例境外移入個案，其中的案16119、16120為長榮機師。指揮官陳時中說，2人為同班機，但與前班機感染Delta的案16066關聯稍微低。3人都曾到過芝加哥機場，因此要求航空公司特別加強外站的管理和檢視。

中央流行疫情指揮中心今日表示，因應境外移入Delta變異株疫情，宣布自即日起至9月9日，強化桃園市新冠肺炎第二級疫情警戒相關措施。

桃園市防疫強化措施如下：

一、集會活動人數上限降為室內 50 人，室外 100 人，若超額得提防疫計畫報請桃園市政府核准後實施。

二、賣場與超市加強人流管制。

三、醫院及長照機構除例外情形，停止開放探病及探視；陪病及陪伴者限1人。

對此，沈政男醫師在臉書指出，幾天前他有沒有說，長榮機師突破性感染那例最讓人擔心，恐成下一個破口？現在最讓人困惑的是，該機師在8月29日確診，為什麼兒子可以在9月1日去上學？ 桃園市新聞處長詹賀舜說明，8月28日出現症狀是疫調後才發現，並非是8月28日就確診。

不過，沈政男醫師提醒，紐西蘭防疫完美無缺，但就是在8月上旬造成了delta變種的社區傳播，而且，在發現第一例以後，就宣布四級封城了。現在，指揮中心已經採取一些升高警戒的措施，比如桃園採取加強版二級警戒，但，這樣就夠了嗎？

沈政男醫師建議，應該考慮，至少在北部，停止開放餐廳內用了！因為雖然機師兒子的學校已經停課，但，機師與機師兒子這幾天有沒有在社區活動？注意了，他們這幾天有沒有在外面餐廳內用？

此外，關於疫苗施打的問題，沈政男醫師說，如果兩劑AZ的突破性感染這麼高，那麼對於施打兩劑AZ的醫療人員，其疫苗保護力到底夠不夠？

至於是否應該讓年輕人施打BNT的爭議，他也質疑，「是這樣嗎？」只打一劑BNT，擋得了delta變種嗎？還是先讓廣大只打一劑AZ的老人家，先完成混打，來保護高危險族群？