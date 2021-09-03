台中地檢署3日依殺害直系血親尊親屬等罪起訴36歲阮哲夫，檢警偵辦過程中，懷疑失聯14年的同班劉姓女大生，恐亦已遭遇不測，苦無直接事證，正全力偵辦盼案情能有所突破。

彰化縣警局刑警大隊承辦員警調查發現，2007年6月3日，當時年僅23歲的從彰化市返回嘉義中正大學住處後，從此失聯、音訊全無，而最後接觸的人就是男友阮嫌。

14年過去，劉女家人仍堅稱劉女應該仍在人世間，得知阮嫌遭起訴求處極重刑，不願多談劉女失蹤案是否可能涉入命案；鄰居私下指，劉女父母、阿嬤這幾年身體不好，一想到劉女都很傷心，不願提起，但仍在癡癡等她回來。

劉女、阮嫌阿嬤相繼失蹤，最後接觸聯繫的都是阮嫌，警方認為恐非巧合；尤其劉女家人多次打電話試圖聯繫阮嫌追問劉女下落，也都被掛斷拒接，更加啟人疑竇。

據悉，阮嫌兒時父親意外墜樓身亡、母親改嫁，從小由軍人退休的爺爺奶奶扶養長大，個性雖有點孤僻、人際疏離，但心思細膩且成績不俗，讀的是台中明星私校和明星高中，大學時期還活躍熱舞社團，退伍後返回台中老家後更是性格丕變。

阮嫌否認殺害阿嬤，卻未通過測謊；他也自始否認與劉女是男女朋友，堅稱只是室友，為省房租才同住，警方詢問是否殺害劉女時，儀器顯示無法判讀，讓檢警大膽推測，阮嫌早已殺害劉女，並分屍後棄屍，手法恐與2015年失蹤遇害的阿嬤近似。