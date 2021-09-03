韓國男神級演員朴敘俊演過多部夯劇，帥氣模樣和精湛演技讓他成為萬千迷妹的「國民男友」，只要有新作品都引起超高討論度。6月被韓媒爆出有望進軍好萊塢，加盟漫威英雄電影《驚奇隊長2》，經紀公司當時僅說「無可奉告」；直到今（3）日終於證實，透露朴敘俊已低調飛往英國，開始「嶄新的挑戰」。

朴敘俊加入漫威的消息在近兩個月傳得沸沸揚揚，今日韓媒《STARNEWS》在仁川機場，拍到朴敘俊一身黑，戴著帽子和口罩遮住五官，低調出境；照片曝光後，朴敘俊所屬經紀公司Awesome也證實他是飛往英國拍片，且透露「朴敘俊與漫威電影合作已經訂下，在今日飛英國了」，對於朴敘俊進軍好萊塢也盼各界給予支持，因為對他來說是個嶄新的挑戰。

不久前朴敘俊加入漫威得消息在網路上瘋傳，就引起網友猜測他會演出哪個角色，大多數人推測他最有可能飾演韓國籍超級英雄「阿瑪迪斯週（Amadeus Cho）」；但經紀公司只表示，關於電影相關資訊會在之後公開，目前還不方便透露。

朴敘俊去（2020）年憑著韓劇《梨泰院Class》再登事業巔峰，人氣火到不行，光是在全盛時期手上代言就有15支廣告；更有專業人士分析，朴敘俊成為漫威英雄之一後，未來片酬可能會創下他生涯新高。