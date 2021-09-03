台北101今（3日）上午召開臨時股東會改選董監事，本屆董監事名單新出爐；下午隨即召開董事會，董事長由張學舜續任，董事會並聘任朱麗文擔任總經理。對於續任，張學舜表示：「謝謝董事會及各界的支持，新的階段將與經營團隊一起努力，期盼經營更上層樓，也讓台北101成為不只有高度，更是有內容與溫度的地方。」

張學舜自2018年就任台北101董事長，在任期間以人文、藝術、時尚、創意的元素進行策展與場域改造，包含B1美食街改造及大面植生牆、4樓都會廣場花園、辦公大樓35樓sky park等，同時擴大舉辦台北101珠寶腕表展，在疫情期間創造價值與業績；更首度打造雙跨年季「新年驚豔101」，透過館內外策展與活動，帶動台北信義區匯集百萬人潮。

新任總經理朱麗文在台北101專案計畫籌備期即投入參與，資歷共22年，其中18年擔任行政管理處副總經理、2017年起接任商場事業處營運長。由於擔任商場營運長期間表現優異，連續在2018、2019年創下購物中心業績歷史新高，近1年多來，在疫情及觀光客縮減的挑戰下，快速應變、即時調整行銷業務策略，讓2020年在疫情衝擊觀光客和業績缺少下卻能成功回補，交出營運績效。

朱麗文對於升任總經理表示：「謝謝張董事長的推薦，也謝謝行政院與財政部及董事會的支持，往後會與董事長及台北101經營團隊緊密配合，努力達成各項營運成長目標，希冀能再創佳績。」

至於，本屆董監事名單13位董事，包含兆豐商銀三位法人代表，現任台北101董事長張學舜、兆豐金控董事長張兆順、總經理胡光華；中華電信兩位法人代表，執行副總經理洪維國、副總經理張世忠；證交所副總經理陳麗卿；第一銀行副總經理周慶輝；中信金控副董事長陳國世；日商伊藤忠五位法人代表阿部邦明、相馬謙一郎、真木正壽、松井學、岡崎安和；及4位監察人包含中央存保總經理蘇財源、副總經理鄭明慧、合庫金控總經理陳美足、佟韻玲。