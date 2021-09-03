不少人吃完正餐後，仍會感到嘴饞，就會想拿一些零食吃，但往往吃完以後，又會擔心發胖而產生罪惡感。近日《美國心臟協會》雜誌就發表一項報告指出，只要是正餐以外的食物都算是零食，不過正餐後若吃對零食，不僅有益身體健康，甚至還能延長壽命。

根據《美國心臟協會》雜誌研究表示，研究人員收集2003年至2014年《國民健康訪問調查》（NHANES），約21503名參與者的健康報告，研究飲食習慣對健康造成的影響，分別設定出西式早中晚餐；澱粉類中餐、蔬菜類中餐；及水果早中晚餐，還有穀物、澱粉類、水果和乳製品零食等選項。

研究後發現，吃西式正餐的人，由於食用較多精製穀類、乳酪、糖和醃肉類食品，此類人死於心臟病及血管疾病機率，比正常人高出44%；以水果為正餐的人，死於心臟相關疾病的風險則降低34%；晚餐以蔬菜為主的人，食用較多蔬菜和豆類，心血管死亡風險降低約23%至31%，以上任何一種正餐方式，食用高澱粉零食後，死亡風險增加50至52%，患心血管相關疾病風險增加44至57%。

不過研究人員也表示，吃零食並非影響健康的主因，仍與人的進食規律和生活作息有關，因此結果仍有些偏差，「不過可以知道的是，不同類型食物的攝入量和攝入時間，對於身體健康狀態都很重要」。此外，早餐後的零食選項，最好是水果或堅果，午餐後則是水果或蔬菜，晚餐後是一把堅果或乳製品，且不要添加糖分，最好是發酵類產品，例如優酪乳，能夠降低疾病或併發症的風險。