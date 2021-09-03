國籍航空確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（3日）宣布新增2例本土及4例境外移入，其中3例跟先前首例機組員遭「突破性感染」的長榮機師有關。對此，草屯療養院精神科醫師沈政男發文表示，他前幾天才提醒機師染疫「恐成下一個破口」，如今又有2機師遭突破性感染，沈政男直呼，「大家繫好安全帶，Delta變種進來了！」

國內日前傳出首例機師完整接種疫苗後感染Delta變種病毒，今境外移入又有2位長榮機師爆突破性感染（案16119、16120），還連帶一位機師小孩也確診，列進今日新增的本土確診（案16122），Ct值11，病毒量高、具高度傳染力，個案所就讀的桃園北科附工緊急宣布全面停課。

對此，沈政男今在臉書表示，之前才說長榮機師突破性感染讓人擔心，恐成下個破口。他提到，由於機師已接種過2劑AZ，因此只須在家進行加強版自主管理，但如果已經發病，同住家人應該匡列為接觸者。

沈政男以紐西蘭防疫為例示警，當地因8月上旬發生Delta社區傳播，紐西蘭發現首例確診後，就宣布四級封城。雖然指揮中心也馬上針對桃園採取二及強化警戒，「但，這樣就夠了嗎？」沈政男強調，儘管機師兒子的學校已經停課，但機師與機師兒子這幾天有沒有在社區活動？他們這幾天有沒有在外面餐廳內用？他建議，「應該考慮，至少在北部，停止開放餐廳內用了！」

此外，目前3例長榮機師都是完整接種2劑AZ後發生突破性感染，沈政男認為，如果AZ的突破性感染這麼高，那麼對於已施打兩劑AZ的醫療人員「身上疫苗保護力夠不夠？」應該保持關注。