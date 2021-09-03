半導體市況熱到發燙，晶圓雙雄發威下，不僅帶領台股今（3日）大漲197點，聯電與頎邦更雙雙在晚間6點半重訊，公布股權交換事宜，隨聯電股價創21年新高，站上70元大關，財信傳媒董事長謝金河發文表示，原本台股陷入盤整，聯電也在50元左右整理半年之久，直到7月開始上攻，更嘆聯電股價上次看到70元，已經2001年以前的事了。

謝金河表示，2001年之前，晶圓雙雄股價及獲利旗鼓相當，但此後兩公司分道揚鏢，台積電致力本業，不斷追求新製程，聯電則創造了很多聯字號的IC設計公司，且把這些公司從母體切割出去，從聯發科，聯詠，智原，聯陽⋯⋯，聯電另開始著手對岸，如蘇州的和艦案一直都是爭議焦點，也影響了聯電的成長腳步。

2008年的金融海嘯，聯電股價剩6.6元，直到去年中也少見突破15元，去年市值最低僅1627億元，只有台積電的尾數。直到福建晉華案宣判，現為榮譽董事長的曾興誠，發表新的去中國化論述，聯電也宣示不再大規模籌資蓋廠，改走高毛利的成熟製程，從此脫胎換骨，毛利率從11%拉至近30%。

過去的聯電EPS（每股稅後盈餘）很少超過1元，但去年已達2.35元，今年上半年1.82元，全年坐三望四，股價也出現重大改變。老謝提及，外資Bernstein曾於5月發布報告，說聯電明年業績衰退78%，目標價40元，我直呼不可能，反而後來看上百元以上的外資愈來愈多。

他認為，聯電蛻變與根留台灣有關，過去台灣只有台積電一枝獨秀，如今聯電市值爬升到8694億元，穩居全台第7大，如果穩穩向前，有機會破兆。